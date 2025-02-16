Суд отклонил иск Мамаева к бывшей жене — источник

Пресненский суд Москвы отклонил иск бывшего футболиста ЦСКА, «Ростова», «Краснодара» и сборной России Павла Мамаева, касающегося взыскания неосновательного обогащения с его экс-супруги Аланы Мамаевой, сообщили РИА Новости в судебных инстанциях.

Позже Алана в соцсетях опубликовала пост, в котором написала: «Мамаев проиграл суд! Очередной его иск на 10 млн был отклонён, но, зная его, наверняка будет апелляция».

Напомним, Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь. Также Павел принял и первенца Аланы — сына Алекса, которого та родила в браке с Александром Липовым. Павел и Алана Мамаевы развелись в апреле 2021 года.

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