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Романо раскрыл подробности переговоров между Винисиусом и «Реалом» о продлении контракта

Романо раскрыл подробности переговоров между Винисиусом и «Реалом» о продлении контракта
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«Реал» Мадрид намерен продлить контракт с Винисиусом Жуниором в ближайшее время, так как опасаются реального интереса к звёздному футболисту со стороны клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Defensa Central со ссылкой на журналиста и инсайдера Фабрицио Романо в своём подкасте.

По информации источника, около трёх недель назад «Реал» напрямую связался с представителями Винисиуса, чтобы начать переговоры о продлении его контракта. За это время прошли две встречи, которые прошли успешно и в очень позитивной атмосфере. Сам футболист также хочет продлить соглашение с мадридским грандом.

Отмечается, что руководители саудовского футбола видят в Винисиусе идеальную кандидатуру для укрепления своих проектов. Они рассматривают его как ещё одну звезду мирового уровня, которая сможет усилить привлекательность саудовского футбола перед чемпионатом мира.

Действующее трудовое соглашение Винисиуса с «Реалом» рассчитано до лета 2027 года.

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