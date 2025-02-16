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Гвардиола отреагировал на хет-трик Мармуша в матче «Ман Сити» с «Ньюкаслом»

Гвардиола отреагировал на хет-трик Мармуша в матче «Ман Сити» с «Ньюкаслом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о первом хет-трике египетского нападающего Омара Мармуша в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (4:0).

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Мармуш – 19'     2:0 Мармуш – 24'     3:0 Мармуш – 33'     4:0 Макэйти – 84'    

«Всё внимание к нему. Три гола, мы знали об этом — в Германии он показывал хорошие результаты в «Айнтрахте». Его динамика была хорошей, и игра тоже. Он показал, на что способен. Надеюсь, он сможет принять все комплименты, которые будут поступать. Это будет долго.

Когда играешь хорошо, все быстро адаптируются, но когда не получается, нужно время. Когда мы встречались с «Челси», он также хорошо сыграл, и мы выиграли. Мармуш — игрок, которого нам не хватало — его движения за спину и его скорости. Он любит использовать пространство и помогает играть, когда команда контролирует игру. Когда мы выступаем, как сегодня, все становятся лучше — даже тренер!» — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

В текущем сезоне во всех турнирах за «Айнтрахт» и «Манчестер Сити» 26-летний Омар Мармуш провёл 31 матч за во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и оформил 14 голевых передач.

После 25 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка.

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