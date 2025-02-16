Тренер «Баварии» Компани высказался о результате матча с «Байером» в Бундеслиге

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о ничьей в матче 22-го тура чемпионата Германии с «Байером» (0:0).

«Конечно, мы всегда хотим доминировать в игре. Но если команда заставляет нас защищаться, то нам придется защищаться. «Байер» сегодня играл очень хорошо, великолепно прессинговал, великолепно контролировал мяч и также боролся за него. Прежде всего, нам сегодня пришлось защищаться. И я должен сделать комплимент своей команде. У нас было так много игр в прошлом, в которых мы забивали много голов. Сегодня задача была другой, сегодня все были в защите — и мы отлично справились. Мы защищались с великолепным настроем», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 55 очков после 22 матчей. «Байер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 47 очков.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире