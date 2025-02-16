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Новичок «Милана» Хименес повторил достижение Шевченко и Пулишича последних 30 лет

Новичок «Милана» Хименес повторил достижение Шевченко и Пулишича последних 30 лет
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Новичок «Милана», мексиканский нападающий Сантьяго Хименес, отличившийся победным голом в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (1:0), повторил достижение игроков «россонери» среди дебютантов турнира. Об этом сообщает Opta Sport.

Италия — Серия А . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Верона
Верона
1:0 Хименес – 75'    

По информации источника, Хименес — лишь третий футболист в эпоху трёх очков за победу игрок (с 1994 года), забивший в двух первых матчах за «Милан» в Серии А. Ранее это удавалось только Андрею Шевченко и Кристиану Пулишичу.

В нынешнем сезоне Хименес принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 37 млн.

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