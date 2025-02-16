Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нойер – о ничьей «Баварии» в матче с «Байером»: возможно, это является удачей

Нойер – о ничьей «Баварии» в матче с «Байером»: возможно, это является удачей
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал ничью в матче 22-го тура чемпионата Германии с «Байером».

Германия — Бундеслига . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
0 : 0
Бавария
Мюнхен

«Мы довольны результатом. Мы не создали многого, у «Байера» был хороший день, и они оказали на нас давление. Было трудно найти подходящее пространство. Мы уезжаем домой с набранным очком, что, возможно, является удачей. Но в прошлом было и наоборот. Соперник начал агрессивно, наши тренировки в защите принесли свои плоды. У нас было много игроков в обороне, и мы хорошо выступили. Сегодня важной задачей было не проиграть игру, и мы это сделали», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».

Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 55 очков после 22 матчей. «Байер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 47 очков.

Материалы по теме
Худший матч «Баварии» в этом сезоне
Худший матч «Баварии» в этом сезоне
Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android