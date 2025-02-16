Нойер – о ничьей «Баварии» в матче с «Байером»: возможно, это является удачей

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал ничью в матче 22-го тура чемпионата Германии с «Байером».

«Мы довольны результатом. Мы не создали многого, у «Байера» был хороший день, и они оказали на нас давление. Было трудно найти подходящее пространство. Мы уезжаем домой с набранным очком, что, возможно, является удачей. Но в прошлом было и наоборот. Соперник начал агрессивно, наши тренировки в защите принесли свои плоды. У нас было много игроков в обороне, и мы хорошо выступили. Сегодня важной задачей было не проиграть игру, и мы это сделали», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».

Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 55 очков после 22 матчей. «Байер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 47 очков.

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