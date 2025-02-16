Хаби Алонсо прокомментировал ничью «Байера» в матче с «Баварией»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал домашнюю ничью с «Баварией» (0:0) в 22-м туре Бундеслиги.

«Все футболисты сыграли на самом высоком уровне. «Бавария» очень сильна в этом сезоне. Обычно они быстро ломают своих соперников, но сегодня этого не было. Мы были сильны, и мы очень гордимся своей игрой.

Перед матчем мы говорили, что нам нужно сыграть идеально, и мы сыграли почти идеально. Против «Баварии» это непросто», – сказал Алонсо в эфире Sky Sports.

Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 55 очков после 22 матчей. «Байер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 47 очков.

Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»