Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо прокомментировал ничью «Байера» в матче с «Баварией»

Хаби Алонсо прокомментировал ничью «Байера» в матче с «Баварией»
Комментарии

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал домашнюю ничью с «Баварией» (0:0) в 22-м туре Бундеслиги.

Германия — Бундеслига . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
0 : 0
Бавария
Мюнхен

«Все футболисты сыграли на самом высоком уровне. «Бавария» очень сильна в этом сезоне. Обычно они быстро ломают своих соперников, но сегодня этого не было. Мы были сильны, и мы очень гордимся своей игрой.

Перед матчем мы говорили, что нам нужно сыграть идеально, и мы сыграли почти идеально. Против «Баварии» это непросто», – сказал Алонсо в эфире Sky Sports.

Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 55 очков после 22 матчей. «Байер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 47 очков.

Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»

Материалы по теме
«Байер» и «Бавария» не выявили победителя в матче 22-го тура Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android