Джуд Беллингем объяснил своё скандальное удаление в матче с «Осасуной»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал своё удаление в матче чемпионата Испании с «Осасуной» (1:1).

«Мы не можем изменить результат матча, но я надеюсь, что после просмотра видеозаписи произойдут какие-либо изменения.

Вы должны понимать, что когда игроки находятся на поле, есть много эмоций. Когда вы находитесь на поле, эмоции могут одержать верх над вами, но иногда это может привести к отрицательному результату.

Такие инциденты подвергают сомнению качество судейства в Испании», – приводит слова английского футболиста AS.

Ранее сообщалось, что Беллингем может быть отстранён на срок от четырёх до 12 матчей.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 51 очко после 24 матчей. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Жироной».

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