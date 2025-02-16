Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джуд Беллингем объяснил своё скандальное удаление в матче с «Осасуной»

Джуд Беллингем объяснил своё скандальное удаление в матче с «Осасуной»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал своё удаление в матче чемпионата Испании с «Осасуной» (1:1).

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 15'     1:1 Будимир – 58'    
Удаления: нет / Беллингем – 39'

«Мы не можем изменить результат матча, но я надеюсь, что после просмотра видеозаписи произойдут какие-либо изменения.

Вы должны понимать, что когда игроки находятся на поле, есть много эмоций. Когда вы находитесь на поле, эмоции могут одержать верх над вами, но иногда это может привести к отрицательному результату.

Такие инциденты подвергают сомнению качество судейства в Испании», – приводит слова английского футболиста AS.

Ранее сообщалось, что Беллингем может быть отстранён на срок от четырёх до 12 матчей.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 51 очко после 24 матчей. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Жироной».

Беллингем угостил кофе замёрзшую болельщицу

Материалы по теме
Беллингем — о своём удалении в матче «Реала» с «Осасуной»: это была явная ошибка судьи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android