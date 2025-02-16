Гвардиола рассказал о сильной и слабой стороне 20-летнего Хусанова
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре защитника Абдукодира Хусанова в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (4:0).
Англия — Премьер-лига . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Мармуш – 19' 2:0 Мармуш – 24' 3:0 Мармуш – 33' 4:0 Макэйти – 84'
«Скорость Хусанова в переходах в атаку — именно из-за этого мы его купили. Он очень быстр. Однако Абдукодир слишком агрессивен в единоборствах, и если не выигрывает их. Он ещё адаптируется, но это вопрос времени, когда он всему научится», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».
Напомним, 20-летний Хусанов провёл три матча за новый клуб во всех турнирах с момента перехода в январе и забил один гол.
Сколько стоят молодые футболисты:
Комментарии
- 16 февраля 2025
-
06:43
-
06:33
-
06:17
-
06:03
-
05:57
-
05:47
-
04:52
-
04:50
-
04:28
-
04:19
-
04:06
-
03:42
-
03:25
-
03:14
-
03:09
-
02:43
-
02:40
-
02:31
-
02:22
-
02:20
-
01:47
-
01:31
-
01:16
-
00:59
-
00:55
-
00:50
-
00:42
-
00:35
-
00:30
-
00:20
-
00:15
-
00:05
- 15 февраля 2025
-
23:52
-
23:37
-
22:58