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Гвардиола рассказал о сильной и слабой стороне 20-летнего Хусанова

Гвардиола рассказал о сильной и слабой стороне 20-летнего Хусанова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре защитника Абдукодира Хусанова в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (4:0).

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Мармуш – 19'     2:0 Мармуш – 24'     3:0 Мармуш – 33'     4:0 Макэйти – 84'    

«Скорость Хусанова в переходах в атаку — именно из-за этого мы его купили. Он очень быстр. Однако Абдукодир слишком агрессивен в единоборствах, и если не выигрывает их. Он ещё адаптируется, но это вопрос времени, когда он всему научится», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

Напомним, 20-летний Хусанов провёл три матча за новый клуб во всех турнирах с момента перехода в январе и забил один гол.

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