Гвардиола рассказал о сильной и слабой стороне 20-летнего Хусанова

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре защитника Абдукодира Хусанова в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (4:0).

«Скорость Хусанова в переходах в атаку — именно из-за этого мы его купили. Он очень быстр. Однако Абдукодир слишком агрессивен в единоборствах, и если не выигрывает их. Он ещё адаптируется, но это вопрос времени, когда он всему научится», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

Напомним, 20-летний Хусанов провёл три матча за новый клуб во всех турнирах с момента перехода в январе и забил один гол.

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