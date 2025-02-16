Гвардиола сравнил новичка «Ман Сити» Нико Гонсалеса с обладателем «ЗМ» Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о новичке команды испанском полузащитнике Нико Гонсалесе после матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (4:0).

«Присутствие Нико очень помогает нам в единоборствах. Но он может стать ещё лучше. Клуб сделал невероятные инвестиции в будущее. Он был игроком академии «Барселоны», которая является лучшей в мире, где можно обучить таким вещам, как физическая форма. Консейсау (бывший тренер «Порту». — Прим. «Чемпионата») очень помог ему стать более агрессивным и умным, а также научил играть в различных стилях.

Ему 23 года, он — мини-Родри. Это большой комплимент. Он выигрывает дуэли. Но в других аспектах он всё ещё далёк, потому что Родри — лучший в мире», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

Напомним, Родри был признан лучшим футболистом 2024 года, который он выиграл в составе сборной Испании Евро-2024, а также стал чемпионом Англии с «горожанами». В сентябре 2024 года 28-летний полузащитник получил травму крестообразной связки.

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