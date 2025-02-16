Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола сравнил новичка «Ман Сити» Нико Гонсалеса с обладателем «ЗМ» Родри

Гвардиола сравнил новичка «Ман Сити» Нико Гонсалеса с обладателем «ЗМ» Родри
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о новичке команды испанском полузащитнике Нико Гонсалесе после матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (4:0).

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Мармуш – 19'     2:0 Мармуш – 24'     3:0 Мармуш – 33'     4:0 Макэйти – 84'    

«Присутствие Нико очень помогает нам в единоборствах. Но он может стать ещё лучше. Клуб сделал невероятные инвестиции в будущее. Он был игроком академии «Барселоны», которая является лучшей в мире, где можно обучить таким вещам, как физическая форма. Консейсау (бывший тренер «Порту». — Прим. «Чемпионата») очень помог ему стать более агрессивным и умным, а также научил играть в различных стилях.

Ему 23 года, он — мини-Родри. Это большой комплимент. Он выигрывает дуэли. Но в других аспектах он всё ещё далёк, потому что Родри — лучший в мире», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

Напомним, Родри был признан лучшим футболистом 2024 года, который он выиграл в составе сборной Испании Евро-2024, а также стал чемпионом Англии с «горожанами». В сентябре 2024 года 28-летний полузащитник получил травму крестообразной связки.

Материалы по теме
Гвардиола рассказал о сильной и слабой стороне 20-летнего Хусанова

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android