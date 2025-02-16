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17-летний Ламин Ямаль выступил против покупки «Барселоной» футболиста — El Nacional

17-летний Ламин Ямаль выступил против покупки «Барселоной» футболиста — El Nacional
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Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль не хочет, чтобы клуб подписывал ещё одного правого защитника, сообщает EL Nacional.

По информации источника, руководство испанского гранда ищет ещё одного игрока на позицию, на которой выступает Жюль Кунде, с которым играет на одном фланге 17-летний испанец. В клубе знают о том, что Ламин не считает нужным подписывать ещё одного фулбека.

В текущем сезоне Жюль Кунде провёл 36 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfermakrt оценивает стоимость футболиста в € 60 млн.

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