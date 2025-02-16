«Странные вещи происходили. Это проблема». Анчелотти — о судействе в матчах «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о судействе в матчах Ла Лиги с участием его команды. Напомним, в игре 24-го тура чемпионата Испании «сливочные» сыграли вничью с «Осасуной» (1:1), а главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро удалил полузащитника Джуда Беллингема за оскорбления в адрес судьи.

«Странные вещи происходили в этих трёх играх, и все это видели. Я не хочу добавлять больше. Все видели, что VAR не проверял моменты в их штрафной, а в нашей — проверял. Это проблема. Произошло то, чего не должно было быть. Мы должны бороться и продолжать», — приводит слова Анчелотти Goal.com.

Отметим, что в СМИ сообщалось, что «Реал» будет подавать апелляцию в связи с возможной дисквалификацией Беллингема.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 51 очко.

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