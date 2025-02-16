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«Странные вещи происходили. Это проблема». Анчелотти — о судействе в матчах «Реала»

«Странные вещи происходили. Это проблема». Анчелотти — о судействе в матчах «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о судействе в матчах Ла Лиги с участием его команды. Напомним, в игре 24-го тура чемпионата Испании «сливочные» сыграли вничью с «Осасуной» (1:1), а главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро удалил полузащитника Джуда Беллингема за оскорбления в адрес судьи.

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 15'     1:1 Будимир – 58'    
Удаления: нет / Беллингем – 39'

«Странные вещи происходили в этих трёх играх, и все это видели. Я не хочу добавлять больше. Все видели, что VAR не проверял моменты в их штрафной, а в нашей — проверял. Это проблема. Произошло то, чего не должно было быть. Мы должны бороться и продолжать», — приводит слова Анчелотти Goal.com.

Отметим, что в СМИ сообщалось, что «Реал» будет подавать апелляцию в связи с возможной дисквалификацией Беллингема.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 51 очко.

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