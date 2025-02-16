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Зинедин Зидан назвал единственный клуб, за который он сожалеет, что не сыграл

Зинедин Зидан назвал единственный клуб, за который он сожалеет, что не сыграл
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Легендарный французский хавбек и тренер Зинедин Зидан назвал клуб, за который сожалеет, что никогда так и не поиграл. Зидан выделил легендарный клуб Лиги 1 «Марсель».

«Марсель» сейчас на ходу. Я не играл здесь, но это было желание, которое, к сожалению, не исполнилось. Когда я посетил их стадион, увидел их инфраструктуру, я понял, что это действительно большой клуб. Здесь много интересных вещей», – приводит слова Зидана Give me Sport.

Отметим, что Зидан родился как раз во французском Марселе. Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о Зинедине Зидане и назвал его основным кандидатом на пост тренера национальной команды. Дешам объявил о решении покинуть сборную Франции в 2026 году.

Юрий Газинский — о встрече с Зинедином Зиданом

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