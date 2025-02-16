В Турции приняли решение по скандальному матчу «Аданы» и «Галатасарая»

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Турции решил присудить «Адана Демирспор» техническое поражение со счётом 0:3 в матче 23-го тура Суперлиги с «Галатасараем», сообщает Fanatik.

13 февраля комитет провёл заседание, по итогам которого решил присудить команде техническое поражение со счетом 0:3, также с неё было снято три очка.

Кроме этого, председателю правления клуба Мурату Санджаку был назначен денежный штраф в размере 500 тыс. лир (около € 11,3 тыс.) и он был дисквалифицирован на 30 дней.

Напомним, футболисты «Аданы» покинули поле на 30-й минуте из-за несогласия с назначенным в их ворота пенальти. На момент остановки игры счёт был 1:0 в пользу команды из Стамбула.

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