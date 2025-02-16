Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Турции приняли решение по скандальному матчу «Аданы» и «Галатасарая»

В Турции приняли решение по скандальному матчу «Аданы» и «Галатасарая»
Комментарии

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Турции решил присудить «Адана Демирспор» техническое поражение со счётом 0:3 в матче 23-го тура Суперлиги с «Галатасараем», сообщает Fanatik.

Турция — Суперлига . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
3 : 0
Т
Адана Демирспор
Адана
1:0 Мората – 12'     2:0     3:0    

13 февраля комитет провёл заседание, по итогам которого решил присудить команде техническое поражение со счетом 0:3, также с неё было снято три очка.

Кроме этого, председателю правления клуба Мурату Санджаку был назначен денежный штраф в размере 500 тыс. лир (около € 11,3 тыс.) и он был дисквалифицирован на 30 дней.

Напомним, футболисты «Аданы» покинули поле на 30-й минуте из-за несогласия с назначенным в их ворота пенальти. На момент остановки игры счёт был 1:0 в пользу команды из Стамбула.

Ливень перед матчем «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»

Материалы по теме
«Галатасарай» сделал заявление после скандала в матче с «Аданой Демирспор»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android