Легендарный сэр Алекс Фергюсон возобновит тренерскую карьеру ради одного матча

Именитый шотландский тренер Алекс Фергюсон возобновит тренерскую карьеру ради одного матча. Об этом пишет издание talkSPORT.

По информации источника, шотландец был приглашён на прощальный матч итальянского форварда Джузеппе Росси. Прощальная игра нападающего состоится 22 марта во Флоренции на стадионе Артемио Франки.

Росси выступал под руководством шотландца за манкунианцев с 2004 по 2006 год. Итальянец завершил карьеру в 2023 году. Его последним клубом был СПАЛ.

Сэр Алекс Фергюсон — один из самых успешных тренеров в истории футбола. Он был главным тренером «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, выиграв 13 титулов в Премьер-лиге, 5 Кубков Англии и 2 Лиги чемпионов УЕФА. Фергюсон славился своей способностью строить команды, мотивировать игроков и адаптироваться к изменениям в футболе. Его стиль лидерства и управленческие качества оставили неизгладимый след в данном виде спорта.

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