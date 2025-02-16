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Винисиус близок к продлению контракта с «Реалом» до 2030 года — Скира

Винисиус близок к продлению контракта с «Реалом» до 2030 года — Скира
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Крайний нападающий Винисиус Жуниор находится в шаге от продления контракта с мадридским «Реалом» до 2030 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter). Действующее трудовое соглашение бразильского футболиста рассчитано до 30 июня 2027 года.

Ранее в СМИ появлялась информация о наличии переговоров между представителями 24-летнего вингера и «сливочными». Сообщалось, что сторона Винисиуса настаивала на повышении его заработной платы, которая по нынешнему контракту составляет € 15 млн с учётом бонусов. Окружение бразильского игрока запросило зарплату в размере € 25 млн в год.

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