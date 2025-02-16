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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Игра не будет показана официально на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Тоттенхэм» занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Ангелоса Постекоглу набрала 27 очков за 24 матча. «Манчестер Юнайтед» заработал 29 очков после 24 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 57 очков за 24 игры.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: