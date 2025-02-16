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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть трансляцию

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 16 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Игра не будет показана официально на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тоттенхэм» занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Ангелоса Постекоглу набрала 27 очков за 24 матча. «Манчестер Юнайтед» заработал 29 очков после 24 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 57 очков за 24 игры.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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