«Ливерпуль» готов заплатить более € 65 млн за полузащитника «ПСЖ» — Anfield Watch

«Ливерпуль» проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику «ПСЖ» Уоррену Заиру-Эмери. Об этом сообщает Anfield Watch.

По информации источника, английский клуб уже связался с агентом французского футболиста. В селекционной службе мерсисайдцев считают, что они способны подписать Заира-Эмери. Подчёркивается, что «Ливерпуль» готов заплатить более € 65 млн за трансфер 18-летнего игрока.

Заир-Эмери является воспитанником «ПСЖ». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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