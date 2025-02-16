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«Арсенал» и «Тоттенхэм» могут побороться за нападающего «Фейеноорда» — Calciomercato

«Арсенал» и «Тоттенхэм» могут побороться за нападающего «Фейеноорда» — Calciomercato
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«Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к 24-летнему крайнему нападающему «Фейеноорда» Игору Пайшао. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, на текущий момент нидерландский клуб оценивает бразильского футболиста в € 30-35 млн. Также в Пайшао заинтересованы «Милан» и «Рома».

В нынешнем сезоне Пайшао принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

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