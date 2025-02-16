«Комо» Фабрегаса в январе предлагал «Милану» € 47 млн за Тео Эрнандеса — Скира

Итальянский футбольный клуб «Комо», который возглавляет экс-полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Сеск Фабрегас, в январе сделал «Милану» предложение по покупке левого защитника сборной Франции Тео Эрнандеса. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сумма предложения составляла 47 млн. Самому футболисту был предложен контракт до 2029 года с зарплатой в размере € 7 млн в год. Отмечается, что руководство «россонери» приняло данное предложение, но от перехода отказался сам Тео, так как ему не интересен проект «Комо».

В текущем сезоне Тео Эрнандес принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.