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Де Йонг хочет остаться в «Барселоне», переговоры о новом контракте состоятся весной — MD

Де Йонг хочет остаться в «Барселоне», переговоры о новом контракте состоятся весной — MD
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Атакующий полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг с оптимизмом смотрит на новый спортивный проект сине-гранатовых и хочет продолжать оставаться его частью. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, нидерландский футболист также счастлив из-за доверия, которое ему оказывает главный тренер команды Ханс-Дитер Флик. Несмотря на это, хавбек и его агент считают, что ещё рано говорить о продлении контракта, который заканчивается летом 2026 года.

Подчёркивается, что сторона де Йонга планирует приступить к обсуждению нового трудового соглашения в марте или апреле. Руководство каталонского клуба также считает, что необязательно торопиться с продлением контракта футболиста. В стане сине-гранатовых хотят убедиться, что де Йонг по-прежнему способен показывать высокий уровень.

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