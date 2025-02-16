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«Динамо» Мх объявило о переходе своего полузащитника в «Черноморец»

«Динамо» Мх объявило о переходе своего полузащитника в «Черноморец»
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Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе полузащитника Залимхана Юсупова в новороссийский «Черноморец».

«27-летний полузащитник — один из старожилов нашей команды, прошёл с клубом весь путь из второй лиги в РПЛ. Залимхан, огромное тебе спасибо за твой большой вклад в успехи клуба, за многолетнюю добросовестную, самоотверженную работу в интересах команды! Успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Юсупов стал футболистом «Динамо» зимой 2020 года. Всего полузащитник сыграл за махачкалинцев 115 матчей, в которых забил 11 голов. В нынешнем сезоне Залимхан появился на поле в 18 матчах.

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