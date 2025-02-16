«Когда уже начнётся Суперлига?!» ТВ «Реала» — об удалении Беллингема в матче с «Осасуной»

Телевидение мадридского «Реала» раскритиковало судейство в матче 24-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (1:1), на 39-й минуте которого прямую красную карточку за оскорбление арбитра получил полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем.
«Нужно было назначить пенальти после фола Монкайолы на Винисиусе, однако VAR не захотел вмешиваться. При этом в эпизоде с нарушением Камавинга на Будимире он отреагировал. В итоге цель Медины Канталехо достигнута (Медина Канталехо — бывший испанский судья. — Прим. «Чемпионата»).
Можно съездить в Лас-Росас, чтобы поздравить Медину Канталехо со второй годовщиной скандала по делу Негрейры, которая отмечается сегодня.
Это отвратительная, грязная Лига Негрейры. Пожалуйста, пусть уже начнётся Суперлига!» – прозвучало в эфире телевидения «Реала».
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
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