Ушёл из жизни легендарный президент «Порту» Пинту да Кошта, занимавший свой пост 42 года

Ушёл из жизни легендарный президент «Порту» Хорхе Нуну Пинту да Кошта. Экс-глава клуба занимал свою должность с 1982 по 2024 год.

«Вечное вдохновение. Бессмертное наследие. До свидания, президент всех президентов», — говорится в сообщении в официальном аккаунте клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Пинту да Кошта был президентом с наибольшим количеством выигранных титулов и наибольшим количеством дней у власти в мировом футболе. Всего под руководством экс-президента «Порту» выиграл 69 трофеев.

Также экс-президент был замешан в португальском футбольном коррупционном скандале Апито Доурадо, по которому он был в конечном итоге оправдан в апреле 2009 года после получения двухлетней дисквалификации и штрафа в размере € 10 тыс. в мае 2008 года.