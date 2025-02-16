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Ибрагимович объяснил, почему вышел общаться со СМИ вместо Консейсау после игры с «Вероной»

Ибрагимович объяснил, почему вышел общаться со СМИ вместо Консейсау после игры с «Вероной»
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Советник президента «Милана» Златан Ибрагимович объяснил, почему он вышел общаться с журналистами вместо главного тренера команды Сержиу Консейсау после матча 25-го тура Серии А с «Вероной» (1:0), а также прокомментировал победу.

Италия — Серия А . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Верона
Верона
1:0 Хименес – 75'    

«Тренер находится в раздевалке и очень переживает, потому что умер Пинту да Кошта, легендарный президент «Порту», с которым он был очень близок. Для него он был как отец, поэтому сегодня я говорю.

Эта победа очень важна. Мы доминировали в матче, правда, забили только один гол, но если вы сразу забиваете эти матчи, они полностью раскрываются. При всём уважении к «Вероне» они приехали на «Сан-Сиро» защищаться. Нелегко играть против такой организованной команды, но я повторяю, что если ты забиваешь сразу, то пространства открываются и это становится другой игрой», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.

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