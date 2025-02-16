Ибрагимович объяснил, почему вышел общаться со СМИ вместо Консейсау после игры с «Вероной»

Советник президента «Милана» Златан Ибрагимович объяснил, почему он вышел общаться с журналистами вместо главного тренера команды Сержиу Консейсау после матча 25-го тура Серии А с «Вероной» (1:0), а также прокомментировал победу.

«Тренер находится в раздевалке и очень переживает, потому что умер Пинту да Кошта, легендарный президент «Порту», с которым он был очень близок. Для него он был как отец, поэтому сегодня я говорю.

Эта победа очень важна. Мы доминировали в матче, правда, забили только один гол, но если вы сразу забиваете эти матчи, они полностью раскрываются. При всём уважении к «Вероне» они приехали на «Сан-Сиро» защищаться. Нелегко играть против такой организованной команды, но я повторяю, что если ты забиваешь сразу, то пространства открываются и это становится другой игрой», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.