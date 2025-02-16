Златан Ибрагимович высказался о выступлениях новичка «Милана» Сантьяго Хименеса

Советник президента «Милана» Златан Ибрагимович высказался об игре мексиканского нападающего Сантьяго Хименеса после матча 25-го тура Серии А с «Вероной» (1:0). Форвард забил победный мяч на 75-й минуте.

«Я ожидал, что он будет так действовать, потому что он игрок, который любит забивать голы, а в этой команде мячи доходят до штрафной, и нужно быть готовым, чтобы их забивать. Это правда, что иностранному игроку нелегко приехать в Италию и сразу же добиться успеха. Но это также наша ответственность — помочь ему и поставить его в положение, чтобы он делал правильные вещи», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.

Напомним, Хименес стал лишь третьим игроком, забившим в двух своих первых матчах за «Милан» в Серии А.