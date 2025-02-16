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Златан Ибрагимович высказался о выступлениях новичка «Милана» Сантьяго Хименеса

Златан Ибрагимович высказался о выступлениях новичка «Милана» Сантьяго Хименеса
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Советник президента «Милана» Златан Ибрагимович высказался об игре мексиканского нападающего Сантьяго Хименеса после матча 25-го тура Серии А с «Вероной» (1:0). Форвард забил победный мяч на 75-й минуте.

Италия — Серия А . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Верона
Верона
1:0 Хименес – 75'    

«Я ожидал, что он будет так действовать, потому что он игрок, который любит забивать голы, а в этой команде мячи доходят до штрафной, и нужно быть готовым, чтобы их забивать. Это правда, что иностранному игроку нелегко приехать в Италию и сразу же добиться успеха. Но это также наша ответственность — помочь ему и поставить его в положение, чтобы он делал правильные вещи», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.

Напомним, Хименес стал лишь третьим игроком, забившим в двух своих первых матчах за «Милан» в Серии А.

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