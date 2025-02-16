Жедсон Фернандеш, интересующий «Спартак», покинет «Бешикташ» на следующей неделе — Курт

26-летний полузащитник Жедсон Фернандеш покинет «Бешикташ» в течение следующей недели. Об этом сообщил журналист Атакан Курт в эфире KRT Futbol.

Ранее в СМИ появлялась информация, что португальский футболист согласился на переход в московский «Спартак». Сообщалось, что красно-белые предложили Фернандешу заработную плату в размере € 4 млн. Однако финальное решение о трансфере 26-летнего футболиста должен принять президент «Бешикташа» Сердал Адали.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал предложение «Бешикташу» в размере € 25 млн за покупку 26-летнего Фернандеша. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

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