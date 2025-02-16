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Рашфорд надеется, что «Барселона» подпишет его после аренды в «Астон Вилле» — The Sun

Рашфорд надеется, что «Барселона» подпишет его после аренды в «Астон Вилле» — The Sun
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, выступающий за «Астон Виллу», надеется перейти в «Барселону» в случае успешного выступления в бирмингемском клубе.

«Маркус уверен, что если он восстановит свою форму в «Астон Вилле» и начнёт забивать голы, то «Барселона» возобновит интерес к нему, особенно с учётом его установленной трансферной стоимости. Это огромный стимул для него и хорошая новость для «Астон Виллы». Теперь ему просто нужно начать играть и забивать», — сказал The Sun источник, знакомый с ситуацией.

В минувшее зимнее трансферное окно появлялась информация об интересе «Барселоны» к Рашфорду. Сообщалось, что английский футболист отклонил несколько предложений в ожидании возможного перехода в каталонский клуб.

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