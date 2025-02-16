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«Арсеналу» и «МЮ» интересен лучший бомбардир Серии А Матео Ретеги — Caught Offside

«Арсеналу» и «МЮ» интересен лучший бомбардир Серии А Матео Ретеги — Caught Offside
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«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» внимательно следят за 25-летним форвардом «Аталанты» Матео Ретеги. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «канониры» установили первоначальные контакты с итальянской командой. Подчёркивается, что «Аталанта» может запросить € 60 млн за трансфер Ретеги.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах Серии А, в которых отметился 20 голами. На текущий момент 25-летний футболист является лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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