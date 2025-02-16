«Бешикташ» отклонил предложение «Спартака» о трансфере Фернандеша за € 25 млн — Sözcü

Московский «Спартак» получил отказ от президента «Бешикташа» Сердала Адали на предложение о покупке 26-летнего полузащитника Жедсона Фернандеша. Об этом сообщает Gündem Beşiktaş со ссылкой на Sözcü.

По информации источника, красно-белые были готовы заплатить € 25 млн за португальского футболиста.

Ранее в СМИ появлялась информация, что сам Фернандеш согласился на переход в «Спартак». Сообщалось, что красно-белые предложили португальцу заработную плату в размере € 4 млн. Однако финальное решение о трансфере 26-летнего футболиста оставалось за президентом «Бешикташа» Сердалом Адали.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

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