Игрок «Баварии» Мусиала прокомментировал ничью в матче с «Байером»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал ничью в матче 22-го тура чемпионата Германии с «Байером» (0:0).

«Сегодня это была не совсем обычная игра, мы не оказывали особого давления с мячом и мало владели им. В итоге мы заработали очко и по-прежнему имеем преимущество в восемь очков. Это определённо положительный момент. Леверкузенцы были очень агрессивны, они действительно давили. Мы просто хотели играть в свою игру сегодня. Мы сосредоточились на обороне. Теперь мы посмотрим, что мы можем сделать лучше», — приводит слова Мусалы официальный сайт «Баварии».

Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 55 очков после 22 матчей. «Байер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 47 очков.