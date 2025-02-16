Тео Эрнандес хочет остаться в «Милане» и ждёт предложения о новом контракте — Скира

Крайний защитник «Милана» Тео Эрнандес хочет остаться в своём нынешнем клубе и ожидает от руководства «россонери» предложение по продлению контракта. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что если «Милан» всё же решил продать защитника сборной Франции в летнее трансферное окно, то футболист будет рассматривать предложения только из топ-клубов.

В текущем сезоне Тео Эрнандес принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.