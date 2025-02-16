Аморим ответил на вопрос о возможном увольнении из «МЮ» на фоне результатов команды

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о возможном увольнении из-за результатов «красных дьяволов».

«Я принимаю это. Вы принимаете подобное, когда становитесь тренером. Но я искренне верю в то, что делаю. Знаю, что в таком клубе и при таком давлении ты всегда рискуешь. Осознаю это, но увольнение не самое главное из того, что меня беспокоит. Проигрывать матчи — самая сложная часть моей работы, а не увольнение. Я просто хочу побеждать», — приводит слова Аморима Mirror.

После 24 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков и на текущий момент занимает 14-е место. 40-летний специалист возглавил «красных дьяволов» в минувшем ноябре.

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