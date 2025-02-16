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«Жоау пришёл помочь «Милану». Златан Ибрагимович высказался о Феликсе

«Жоау пришёл помочь «Милану». Златан Ибрагимович высказался о Феликсе
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Советник президента «Милана» Златан Ибрагимович высказался о португальском нападающем Жоау Феликсе после победного матча 25-го тура Серии А с «Вероной» (1:0). Форвард вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 88-й минуте.

Италия — Серия А . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Верона
Верона
1:0 Хименес – 75'    

«Он играл и пришёл помочь нам, а дальше тренер решает, выпустить его на поле или нет. Консейсау решил сыграть с ним, и он хорошо справился. Он футболист, который всегда хочет, чтобы мяч был у него в ногах. Если бы ему повезло, он мог бы забить гол, но, если он в порядке, он должен играть или быть готовым выйти на замену», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.

Напомним, на текущий момент права на вингера принадлежат «Челси», но «Милан» изучает возможность выкупа португальца.

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