«Жоау пришёл помочь «Милану». Златан Ибрагимович высказался о Феликсе

Советник президента «Милана» Златан Ибрагимович высказался о португальском нападающем Жоау Феликсе после победного матча 25-го тура Серии А с «Вероной» (1:0). Форвард вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 88-й минуте.

«Он играл и пришёл помочь нам, а дальше тренер решает, выпустить его на поле или нет. Консейсау решил сыграть с ним, и он хорошо справился. Он футболист, который всегда хочет, чтобы мяч был у него в ногах. Если бы ему повезло, он мог бы забить гол, но, если он в порядке, он должен играть или быть готовым выйти на замену», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.

Напомним, на текущий момент права на вингера принадлежат «Челси», но «Милан» изучает возможность выкупа португальца.