«Жоау пришёл помочь «Милану». Златан Ибрагимович высказался о Феликсе
Поделиться
Советник президента «Милана» Златан Ибрагимович высказался о португальском нападающем Жоау Феликсе после победного матча 25-го тура Серии А с «Вероной» (1:0). Форвард вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 88-й минуте.
Италия — Серия А . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Верона
Верона
1:0 Хименес – 75'
«Он играл и пришёл помочь нам, а дальше тренер решает, выпустить его на поле или нет. Консейсау решил сыграть с ним, и он хорошо справился. Он футболист, который всегда хочет, чтобы мяч был у него в ногах. Если бы ему повезло, он мог бы забить гол, но, если он в порядке, он должен играть или быть готовым выйти на замену», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.
Напомним, на текущий момент права на вингера принадлежат «Челси», но «Милан» изучает возможность выкупа португальца.
Комментарии
- 16 февраля 2025
-
11:36
-
11:35
-
11:28
-
11:22
-
11:21
-
11:12
-
10:51
-
10:45
-
10:37
-
10:33
-
10:25
-
10:23
-
10:10
-
10:01
-
09:58
-
09:46
-
09:38
-
09:30
-
09:26
-
09:13
-
09:02
-
07:37
-
07:26
-
07:14
-
06:43
-
06:33
-
06:17
-
06:03
-
05:57
-
05:47
-
04:52
-
04:50
-
04:28
-
04:19
-
04:06