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Матвей Сафонов — лучший вратарь Лиги 1 по двум ключевым показателям

Матвей Сафонов — лучший вратарь Лиги 1 по двум ключевым показателям
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов является лучшим футболистом французской Лиги 1 по проценту «сухих» матчей (50%) и по проценту отражённых ударов (76%) среди вратарей, проведших как минимум пять матчей в нынешнем розыгрыше турнира. Об этом сообщает Opta Sports.

Матч 22-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (0:1) стал шестым для Сафонова в данном соревновании. В этой игре российский вратарь сделал четыре сейва, а также пасовал с точностью 91%, выполнив 21 точную передачу из 23.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 23:05 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Руис – 52'    

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в пяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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