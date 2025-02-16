Матвей Сафонов — лучший вратарь Лиги 1 по двум ключевым показателям

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов является лучшим футболистом французской Лиги 1 по проценту «сухих» матчей (50%) и по проценту отражённых ударов (76%) среди вратарей, проведших как минимум пять матчей в нынешнем розыгрыше турнира. Об этом сообщает Opta Sports.

Матч 22-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (0:1) стал шестым для Сафонова в данном соревновании. В этой игре российский вратарь сделал четыре сейва, а также пасовал с точностью 91%, выполнив 21 точную передачу из 23.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в пяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском: