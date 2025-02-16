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«Прогресс Антона продолжается». Президент «Сьона» — о Миранчуке после победы над «Цюрихом»

«Прогресс Антона продолжается». Президент «Сьона» — о Миранчуке после победы над «Цюрихом»
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Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался о российском хавбеке Антоне Миранчуке после победы команды в матче 24-го тура Суперлиги с «Цюрихом» (2:1). Российский футболист отметился одним забитым голом.

Швейцария — Суперлига . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК
Сьон
Сьон
Окончен
2 : 1
Цюрих
Цюрих
1:0 Bouriga – 18'     1:1 Переа – 21'     2:1 Миранчук – 39'    

«Серия без побед наконец завершилась! Это заслуга Миранчука и всей команды. Прогресс Антона продолжается. Сколько он может забить в этом сезоне? Мне трудно сказать, но лучше как можно больше мячей. Главное, что он и команда двигаются в правильном направлении», — приводит слова Константина Sport24.

После 24 сыгранных матчей «Сьон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 30 очков. «Цюрих» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 33 очка. Турнирную таблицу чемпионата Швейцарии сезона-2024/2025 возглавляет «Лугано», у которого 42 очка.

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