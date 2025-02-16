«Челси» готов заплатить € 100 млн за покупку Кунде из «Барселоны» — Sport.es

«Челси» заинтересован в 26-летнем защитнике «Барселоны» Жюле Кунде и готов заплатить за него € 100 млн. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, французский футболист счастлив в каталонском клубе и не хочет покидать его. В свою очередь, сине-гранатовые готовятся продлить контракт с Кунде до 2030 года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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