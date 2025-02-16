«Возвращаюсь после бурных дней». Лисандро Мартинес сообщил об успешной операции на колене

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес, порвавший крестообразные связки в матче 24-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:1), сообщил об успешно проведённой операции.

Фото: Из личного архива Лисандро Мартинеса

«Сегодня, пройдя нескольких бурных дней, когда я позволил себе почувствовать и принять свою грусть, беспомощность, неуверенность, страхи и глубокий эмоциональный дисбаланс, я возвращаюсь к своей сущности и ценностям, которые помогают мне смотреть на вещи с более доброй и позитивной точки зрения.

Я очень благодарен за замечательную работу и поддержку Федерации футбола Аргентины, «Манчестер Юнайтед», семье, друзьям, одноклубникам и всем людям, которые нашли время, чтобы отправить мне сообщение с поддержкой.

Операция прошла отлично! Сейчас самое время, чтобы вложить душу и сердце в процесс реабилитации», — написал Мартинес в своём аккаунте в социальной сети.

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