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Юрий Сёмин высказался об игре Матвея Сафонова в матче «Тулуза» — «ПСЖ»

Юрий Сёмин высказался об игре Матвея Сафонова в матче «Тулуза» — «ПСЖ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (0:1).

Франция — Лига 1 . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 23:05 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Руис – 52'    

«В матче с «Тулузой» у Матвея особенно не было работы. «Тулуза» — команда, которая значительно уступает «ПСЖ» в классе. Но ноль есть ноль. Матвей хорошо сыграл, у команды есть победа. У Матвея есть очередной полный матч. Всё идёт своим чередом», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в пяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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