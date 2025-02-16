Юрий Сёмин высказался об игре Матвея Сафонова в матче «Тулуза» — «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (0:1).

«В матче с «Тулузой» у Матвея особенно не было работы. «Тулуза» — команда, которая значительно уступает «ПСЖ» в классе. Но ноль есть ноль. Матвей хорошо сыграл, у команды есть победа. У Матвея есть очередной полный матч. Всё идёт своим чередом», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в пяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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