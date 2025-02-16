«Ощущение, что «Байер» проиграл». Гранит Джака высказался о ничьей с «Баварией»
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Центральный полузащитник «Байера» Гранит Джака прокомментировал домашнюю ничью с мюнхенской «Баварией» в 22-м туре Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Германия — Бундеслига . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
0 : 0
Бавария
Мюнхен
«Ощущение, что мы проиграли сегодня. Мы показали отличную игру, у нас было так много шансов. Если ты не используешь свои шансы против такой топ-команды, это очень горько. Мы должны были уйти с поля победителями», — приводит слова Джаки официальный сайт «Баварии».
Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 55 очков после 22 матчей. «Байер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 47 очков.
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