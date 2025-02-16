Юрий Сёмин: сейчас Головин не делает столько действий, сколько у него было в ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о результативности полузащитника «Монако» Александра Головина, ранее выступавшего в составе ЦСКА.

«Александр очень техничный и умный игрок. У него были качества в ЦСКА — агрессивность, великолепная игра в оборонительных действиях и много отборов. Сейчас он не делает столько действий, сколько у него было в ЦСКА», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.