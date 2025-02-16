Фанаты «Осасуны» скандировали «Винисиус, умри!» во время игры с «Реалом» — Movistar

Болельщики «Осасуны» кричали «Винисиус, умри!» во время матча 24-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Movistar.
При этом, как отмечает Sport.es, главный судья встречи Хосе Мунуэра Монтеро не отразил факт подобных скандирований в адрес нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора в послематчевом протоколе. Однако велика вероятность, что подобное поведение фанатов «Осасуны» зафиксировал делегат Ла Лиги.
В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.
Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе:
- 16 февраля 2025
-
13:13
-
13:11
-
13:04
-
13:00
-
12:55
-
12:47
-
12:45
-
12:41
-
12:30
-
12:27
-
12:23
-
12:10
-
12:05
-
11:48
-
11:36
-
11:35
-
11:28
-
11:22
-
11:21
-
11:12
-
10:51
-
10:45
-
10:37
-
10:33
-
10:25
-
10:23
-
10:10
-
10:01
-
09:58
-
09:46
-
09:38
-
09:30
-
09:26
-
09:13
-
09:02