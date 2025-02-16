Фанаты «Осасуны» скандировали «Винисиус, умри!» во время игры с «Реалом» — Movistar

Болельщики «Осасуны» кричали «Винисиус, умри!» во время матча 24-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Movistar.

При этом, как отмечает Sport.es, главный судья встречи Хосе Мунуэра Монтеро не отразил факт подобных скандирований в адрес нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора в послематчевом протоколе. Однако велика вероятность, что подобное поведение фанатов «Осасуны» зафиксировал делегат Ла Лиги.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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