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Фанаты «Осасуны» скандировали «Винисиус, умри!» во время игры с «Реалом» — Movistar

Фанаты «Осасуны» скандировали «Винисиус, умри!» во время игры с «Реалом» — Movistar
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Болельщики «Осасуны» кричали «Винисиус, умри!» во время матча 24-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Movistar.

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 15'     1:1 Будимир – 58'    
Удаления: нет / Беллингем – 39'

При этом, как отмечает Sport.es, главный судья встречи Хосе Мунуэра Монтеро не отразил факт подобных скандирований в адрес нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора в послематчевом протоколе. Однако велика вероятность, что подобное поведение фанатов «Осасуны» зафиксировал делегат Ла Лиги.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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