Аршавин высказался о возможном трансфере Ивана Илича в «Спартак»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника «Торино» Ивана Илича в московский «Спартак».

«Если сообщения о том, что Илич не сможет нормально тренироваться как минимум до апреля, верны, то он, очевидно, не пригодится «Спартаку» в режиме «здесь и сейчас», чтобы включиться в борьбу за чемпионство этой весной. С другой стороны, если руководство рассматривает его как одного из лидеров команды на долгий срок, с перспективой в несколько лет, то трансфер нормальный. Здесь вопрос не денег, а целей», — приводит слова Аршавина «ВсеПроСпорт.ру».

В нынешнем сезоне Илич сыграл за «Торино» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 18 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России: