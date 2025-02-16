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Первый тренер Сафонова: как только «ПСЖ» продаст Доннарумму, Матвей станет ближе к основе

Первый тренер Сафонова: как только «ПСЖ» продаст Доннарумму, Матвей станет ближе к основе
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Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, поделился мнением об игре российского голкипера в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (0:1).

Франция — Лига 1 . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 23:05 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Руис – 52'    

«Конечно, такие матчи помогают Матвею. Думаю, Доннарумму будут продавать, поэтому приоритет по играм отдают ему. А Матвею дают играть, чтобы не засиживался. Как только продадут Доннарумму, «ПСЖ» возьмёт кого-то ещё — будет конкуренция с Сафоновым.

У Матвея в любом случае будет больше шансов стать первым номером, потому что его уже изучили и знают. Он изначально был готов к конкуренции, у него устойчивая психика. Его отец был баскетболистом и тренером — понятно, что он прививал это Матвею», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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