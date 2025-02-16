«Крылья Советов» победили «Кызыл-Жар» в контрольном матче
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Завершился товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Кызыл-Жар» из Казахстана. Команды играли в Турции. Стартовый свисток прозвучал в 11:00 мск. Российская команда одержала победу с минимальным счётом — 1:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
16 февраля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
1 : 0
Кызыл-Жар
Петропавловск, Казахстан
1:0 Бабаев – 45'
Единственный гол в матче был забит на 45-й минуте. Его автором стал нападающий «Крыльев Советов» Ульви Бабаев.
Отметим, что сегодня, 16 февраля, самарцы также сыграют с «Тоболом». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
Напомним, «Крылья Советов» с 18 очками в 18 матчах занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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