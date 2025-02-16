«Крылья Советов» победили «Кызыл-Жар» в контрольном матче

Завершился товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Кызыл-Жар» из Казахстана. Команды играли в Турции. Стартовый свисток прозвучал в 11:00 мск. Российская команда одержала победу с минимальным счётом — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 45-й минуте. Его автором стал нападающий «Крыльев Советов» Ульви Бабаев.

Отметим, что сегодня, 16 февраля, самарцы также сыграют с «Тоболом». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Напомним, «Крылья Советов» с 18 очками в 18 матчах занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.