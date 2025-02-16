Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» победили «Кызыл-Жар» в контрольном матче

«Крылья Советов» победили «Кызыл-Жар» в контрольном матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Кызыл-Жар» из Казахстана. Команды играли в Турции. Стартовый свисток прозвучал в 11:00 мск. Российская команда одержала победу с минимальным счётом — 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
16 февраля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
1 : 0
Кызыл-Жар
Петропавловск, Казахстан
1:0 Бабаев – 45'    

Единственный гол в матче был забит на 45-й минуте. Его автором стал нападающий «Крыльев Советов» Ульви Бабаев.

Отметим, что сегодня, 16 февраля, самарцы также сыграют с «Тоболом». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Напомним, «Крылья Советов» с 18 очками в 18 матчах занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Белоус высказался о возможной аренде Зиньковского в «Крылья Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android