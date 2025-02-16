Матвей Сафонов дал интервью на французском языке после победы «ПСЖ» над «Тулузой»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов дал интервью на французском языке после матча 22-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (1:1). Сафонов вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

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На данный момент «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 56 очков. На счету Сафонова 10 матчей за парижан во всех турнирах. В следующем матче «ПСЖ» в Лиге чемпионов сыграет с «Брестом».

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в пяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.