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Матвей Сафонов дал интервью на французском языке после победы «ПСЖ» над «Тулузой»

Матвей Сафонов дал интервью на французском языке после победы «ПСЖ» над «Тулузой»
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов дал интервью на французском языке после матча 22-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (1:1). Сафонов вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 23:05 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Руис – 52'    

Видео из телеграм-какала «Чемпионата»

На данный момент «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 56 очков. На счету Сафонова 10 матчей за парижан во всех турнирах. В следующем матче «ПСЖ» в Лиге чемпионов сыграет с «Брестом».

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в пяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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