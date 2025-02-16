«Надеюсь, это ещё не всё». Эдерсон — о своём рекорде по ассистам среди вратарей в АПЛ

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон высказался относительно установленного им рекорда по количеству результативных передач в АПЛ среди голкиперов. Напомним, ассист, сделанный в игре 25-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:0), стал шестым для бразильского футболиста в этом турнире.

«Я рад, что оставил свой след. Надеюсь, что это ещё не всё.

Отрабатываю ли я длинные передачи на тренировках? Честно говоря, нет», — приводит слова Эдерсона пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.

31-летний вратарь опередил по количеству результативных передач в английской Премьер-лиге бывшего голкипера «Тоттенхэма» и «Лидса» Пола Робинсона.

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