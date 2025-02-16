«Надеюсь, это ещё не всё». Эдерсон — о своём рекорде по ассистам среди вратарей в АПЛ
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Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон высказался относительно установленного им рекорда по количеству результативных передач в АПЛ среди голкиперов. Напомним, ассист, сделанный в игре 25-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:0), стал шестым для бразильского футболиста в этом турнире.
Англия — Премьер-лига . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Мармуш – 19' 2:0 Мармуш – 24' 3:0 Мармуш – 33' 4:0 Макэйти – 84'
«Я рад, что оставил свой след. Надеюсь, что это ещё не всё.
Отрабатываю ли я длинные передачи на тренировках? Честно говоря, нет», — приводит слова Эдерсона пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.
31-летний вратарь опередил по количеству результативных передач в английской Премьер-лиге бывшего голкипера «Тоттенхэма» и «Лидса» Пола Робинсона.
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