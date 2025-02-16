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«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением о травме Амада Диалло

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением о травме Амада Диалло
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Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» выступила с заявлением по поводу травмы вингера клуба Амада Диалло, полученной на тренировке.

«Наш действующий игрок месяца получил травму на тренировке в Каррингтоне перед матчем Премьер-лиги с «Тоттенхэмом», который пройдёт в воскресенье, 16 февраля. Очевидно, он пропустит игру на стадионе, где он уже забивал в этом сезоне, в Кубке лиги, и теперь, как ожидается, выбыл из строя на несколько недель.

Все в «Юнайтед» желают Амаду скорейшего выздоровления и передают ему наши самые тёплые пожелания после этой досадной неудачи», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Диалло перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2030 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 25 млн.

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