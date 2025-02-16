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Мерло: «Краснодар» продаст Кастаньо в «Ривер Плейт» за $ 9 млн, контракт — до 2028 года

Мерло: «Краснодар» продаст Кастаньо в «Ривер Плейт» за $ 9 млн, контракт — до 2028 года
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«Ривер Плейт» достиг договорённости с «Краснодаром» о продаже 24-летнего опорного полузащитника Кевина Кастаньо за $ 9 млн (€ 8,5 млн). Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, колумбийский футболист подпишет контракт с аргентинским клубом, рассчитанный до декабря 2028 года. На текущий момент стороны уже обмениваются необходимыми документами.

Кастаньо перешёл в «Краснодар» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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