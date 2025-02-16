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«Да пошёл ты!» Анчелотти был в гневе на судью матча «Реала» с «Осасуной»

«Да пошёл ты!» Анчелотти был в гневе на судью матча «Реала» с «Осасуной»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти остался недоволен работой арбитра Хосе Мунуэры Монтеро, отсудившего матч 24-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (1:1).

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 15'     1:1 Будимир – 58'    
Удаления: нет / Беллингем – 39'

Как подчёркивает Movistar, после двух эпизодов с участием нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора в штрафной соперника итальянский арбитр апеллировал к Монтеро с криками: «Это третий пенальти».

В одном из эпизодов, когда, по мнению Анчелотти, футболист «Осасуны» сыграл рукой в собственной штрафной, 65-летний наставник вновь обратился к Монтеро: «Это пенальти! Вот и пенальти!»

После нескольких протестов Анчелотти главный судья матча подошёл к нему и сказал: «Вы должны говорить со мной уважительно». Затем Монтеро показал тренеру «Реала» жёлтую карточку. На это Анчелотти ответил: «Это ясно, но там был очевидный пенальти». После этого, когда итальянский специалист присел на скамейку запасных, он громко сказал: «Да пошёл ты!»

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